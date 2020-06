Pau Donés sabía que no le quedaba mucho tiempo, por eso aceleró sus planes profesionales para ver su último sueño profesional cumplido antes de que llegara el fatídico día. Y lo consiguió.

'Eso que tú me da' vio la luz el pasado 25 de mayo, pocas semanas antes de fallecer: "Los médicos me han dicho que me voy a morir, tengo que darme prisa en hacer el disco", le decía a sus amigos.

Su amigo Álvaro de Torres, responsable en España de Waner Chappell, ha confesado en diario El Mundo que el artista quería despedirse de la gente y divertirse. Por lo que decidió reunir a sus músicos de siempre y grabar de manera apresurada varias canciones que había escrito mientras recibía su tratamiento en Los Ángeles en los últimos meses.

Finalmente consiguió que el disco estuviera terminado a tiempo, aunque bromeaba con que igual no llegaba. Yves Roussel, el encargado de mezclar los últimos trabajos de Pau, cuenta: "El 21 de abril vino a verme para hablar del sonido del disco, tenía una sonda en la tripa y yo me preguntaba de dónde sacaba esa fuerza inhumana".

En cuanto Roussel ultimó los detalles, se lo enviaron a su casa a Lleida para que lo escuchara como él quería: en su cadena de música y en formato CD. Dio el visto bueno después de grabar el videoclip junto a su banda y a su hija Sara, a la que va dedicada la canción y que aparece en las imágenes con un antifaz.

