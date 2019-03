El motivo por el que Demi Lovato ha criticado el dibujo que le ha hecho un fan

Parece que a Demi Lovato le gusta ser lo más natural posible, o eso es lo que ha demostrado esta vez. La cantante ha criticado el dibujo que le ha hecho un fan porque dice que las dimensiones y los volúmenes de su cuerpo no se corresponden con la realidad. Para pintarla se inspiró en una imagen que la intérprete de 'Cool for The Summer' publicó hace unas semanas en sus redes sociales.

Así es, Vladimir Serbanescu, que tiene una cuenta en Instagram en la que muestra todos los dibujos y retratos que hace a nuestras celebrities (un artista con tan solo 17 años), dibujó a Demi como una sirena: con una corona de estrellas de mar y de conchas en la cabeza, completamente desnuda y con la cola de sirena, aunque parece que se pasó con el tamaño de sus senos.

La cantante le comentó en Instagram: "¿Es así como parecen mis tetas? Es muy bonito, pero ese no es mi cuerpo", a lo que él ha decidido responderla: "Te he hecho con la cintura más delgada y con las tetas más grandes porque es así como me imagino a las sirenas, una criatura mitológica". Y aclara: "No pienso que las chicas tengan que ser así".