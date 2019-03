Miley Cyrus se fuma un enorme porro en el 'Adult Swim' donde presentaba su nuevo single

Miley Cyrus se ha fumado un porro durante una actuación en la fiesta Adult Swim, pero además, no contenta con eso, ha subido la foto con "porrito en la mano" a Instagram. La reina de pop ya no sabe qué hacer para llamar la atención, y eso que en la misma noche presentó el que podría ser su nuevo single. Por si esto no es suficiente, la cantante iba vestida de mariposa, si queréis ver la actuación, no os perdáis el vídeo.

Miley va de espectáculo en espectáculo, ahora se pone a fumar marihuana en el concierto, y no era un pequeño cigarro, sino un porro del tamaño de su brazo. Pero el porro no llama tanto la atención si nos fijamos en cómo iba vestida, sus pezones estaban tapados por un par de mariposas rosas. ¡Vaya tela!

Pero la cantante aprovecho toda la atención que estaba recibiendo, y habló sobre su fundación 'Happy Hippie'. En esta fundación ayudan a muchísimos jóvenes sin techo a través de las donaciones.