Miley Cyrus celebra su cumpleaños rodeada de amigos y stripers tras los Premios American Music Awards 2013

Parece que Miley Cyrus no comenzó con los 21 con muy buen pie. Según informaba la revista US Magazine, la policía de Los Ángeles confirmaba que su casa fue asaltada este viernes, aunque por fortuna Miley no se encontraba dentro. "Está muy molesta y alterada porque muchas de sus cosas personales fueron robadas", aseguraba una fuente a la publicación.

Pero como era de esperar, el incidente no aguó la fiesta de la reina del twerk. La cantante no dudó en mostrar a través de las redes sociales instantáneas de su colorida tarta de arcoiris. "La tarta de cumpleaños más alegre de todos los tiempos", declaraba adjuntando la imagen. Además, también quiso compartir con su multitud de seguidores el bonito adorno floral con forma de 'M' en honor a su nombre.

A través de multitud de fotos colgadas en Instagram hemos podido ser conscientes de cómo ha sido la celebración del cumpleaños de Miley, quien quiso esperar hasta el domingo 24 para celebrarlo y por todo lo alto después de la gala de los Premios American Music Awards 2013.

Rodeada de strippers, y también de amigos, como Liam Payne o Niall Horan, así celebró Cyrus sus estrenados 21 años. Su amiguísima y confidente Kelly Osbourne tampoco quiso faltar a la fiesta, aunque si hay algo que se sigue especulando es si asistió o no Liam Hemsworth. El exnovio de la polémica cantante ya dejó claro en su día que puso punto y final a su relación pero... ¿Habrá felicitado a Miley por sus recién estrenados 21 años?