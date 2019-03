Liam Payne rompe a llorar sobre el escenario recordando a Zayn Malik

NO SOPORTÓ CANTAR LA PARTE DE LA CANCIÓN QUE LE TOCABA A MALIK

Aunque desde que Zayn Malik abandonó One Direction, el cantante ha mantenido diferentes enfrentamientos con algunos de sus excompañeros. Pero claro tanto tiempo juntos, casi cinco años dentro del grupo, deja recuerdos imborrables. Por este motivo, Liam no pudo aguantar las lágrimas sobre el escenario cuando le tocó cantar la parte del tema 'You and I' que antes pertenecía a Zayn.