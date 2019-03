Leiva se acuerda de todos menos de Macarena García tras su nominación al Goya

No sabemos si ha sido un lapsus, si es que intenta despistarnos tras rumorearse que se habían reconciliado o que simplemente no la ha nombrado porque ella no ha sido nominada al Goya como sus compañeros, pero Leiva se ha acordado de todos menos de su ex (o novia de nuevo) Macarena García.

Tras ser nominado a los Goya por su canción en la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi 'La Llamada', el cantante ha lanzado una publicación a través de Facebook donde ha mostrado su emoción por la nominación y ha dado la enhorabuena a: "Los Javis, Anna, Belén y todo el equipazo!", por sus respectivas nominaciones.

¿Y dónde está Macarena García? Suponemos que sí, que dentro del "equipazo"…