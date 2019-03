Kendall Jenner declinó la oferta de Taylor Swift para aparecer en 'Bad Blood'

Durante la gala de los Billboard Music Awards 2015 Taylor Swift presentó uno de los vídeos más esperados: 'Bad Blood'. El videoclip de su cuarto tema de '1989' y en el que cuenta con la participación de Selena Gomez, Karlie Kloss, Gigi Hadid, Cara Delevingne o Lily Aldridge, entre otras. Además, al extenso elenco se han sumado rostros tan conocidos como el de Jessica Alba y Cindy Crawford.

Vamos un despliegue de celebrities y de amigas VIPs de Taylor, pero… ¿Dónde está Kendall Jenner? Según recoge el portal E! News, Kendall fue invitada por Taylor para aparecer en el vídeo pero declinó la oferta porque tenía un compromiso fuera de la ciudad. Y aunque aseguran que estaba disgustada por no aparecer, a nosotros este rechazo nos huele a chamusquina.

Según revelan diferentes fuentes, Kendall rechazó la oferta por dos razones: una, porque la hermana de Kim Kardashian no se siente a gusto al lado de Taylor después de que ella también saliera con Harry Styles; y dos y la más importante, Kendall no quería reencontrarse con Selena. Y es que desde que la exniña Disney y Justin Bieber pusieron fin a su relación, Kendall se ha posicionado sin ninguna duda al lado del cantante y no de Selena.