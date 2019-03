Justin Bieber y Selena Gomez vuelven a estar juntos de nuevo

Olvidar a un gran amor es muy difícil o sino que se lo digan a Justin Bieber y Selena Gomez. Su relación fue una de las más reales de todo el panorama del pop y desde que decidieron acabar con su historia de amor muchas son las ocasiones en las que se ha rumoreado que ambos habían intentado volver juntos.

Pues bien, parece que ahora la cosa va más en serio que nunca. Y es que este fin de semana Justin y Selena han sido pillados en medio de una cita donde habían quedado para cenar en un hotel de lujo de Beverly Hills. Han sido algunos de los testigos del romántico momento quienes fotografiaron a los tortolitos y lo subieron a las redes sociales, haciendo así al mundo entero partícipe de lo que puede ser la reconciliación más esperada de todos los tiempos.

Pero la cosa no acaba ahí, y es que además de estar a lo largo de toda la cena con una actitud muy cómplice y amorosa, Justin terminó la velada dedicándole a Selena una canción muy romántica, 'My girl'. La letra de la canción va de un chico que le dice a su amada que ella es su chica. Si esto no es una declaración de amor en toda regla que venga Dios y lo vea.