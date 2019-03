Justin Bieber sale 'apaleado' de su último videoclip, 'As long as you love me'

EL NUEVO SINGLE DE SU DISCO 'BELIEVE'

Justin Bieber estrena videoclip. 'As Long As You Love Me' es la canción que interpreta el novio de Selena Gómez junto al rapero Big Sean, con el que colabora en este trabajo. Este tema forma parte de su nuevo disco 'Believe' y por si fuera poco este será su segundo single. Todo un videoclip cinematográfico cargadito de acción, amor y drama que seguro que da mucho de qué hablar.