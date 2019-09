Justin Bieber quiere dar un cambio radical a su vida, algo para lo que ha sentido la necesidad de confesar a sus seguidores sus más oscuros secretos, empezando por sus adicciones. Con una controvertida publicación en Instagram, el intérprete ha reconocido problemas tan serios como haber sido adicto a las drogas fuertes desde los 19 años o haber tenido una actitud abusiva con sus parejas, entre otras muchas cosas.

Es precisamente esto último lo que pone de nuevo el foco de atención sobre su ex, Selena Gomez, con la que mantuvo una relación bastante tóxica llena de idas y venidas a la que pusieron punto y final hace más de un año, cuando Justin decidió sentar cabeza junto a la modelo Hailey Baldwin. Sin embargo, los rumores respecto a que Justin jamás logró olvidar a Selena no han dejado de perseguir a la feliz pareja, y con estas declaraciones, el propio artista deja patente que él ha tenido mucho que ver con la infelicidad y los posteriores problemas mentales de su ex, quien acabó muy tocada tras su turbulento noviazgo.

Por otra parte, el cantante también ha querido recalcar que su chica, Hailey, ha sido su salvadora y principal apoyo en todo este proceso de superación. Y es que el joven parece encontrarse ahora mismo en una etapa muy espiritual y tranquila de su vida, en la que busca superar sus problemas de depresión y también perdonarse a sí mismo por los errores cometidos.

De momento, abrir su corazón a sus 118 millones de seguidores es un primer paso, aunque la pregunta que todos nos hacemos ahora es: ¿cómo se habrá tomado Selena este bombazo de su ex? ¡En el vídeo te mostramos la publicación del cantante canadiense al completo!

