Jon Kortajarena protagoniza el nuevo videoclip de Madonna

El gusto de Madonna por los hombres, claramente, no es cuestionable, y más después de ver las primeras imágenes de su último videoclip ‘Girl gone wild’ donde aparece el guapísimo Jon Kortajarena. ¿Quién no querría trabajar con semejante hombretón? Ella puede, el resto nos conformamos con verle piel con piel con la Reina del pop y otros varones que no tienen tampoco desperdicio.

Con el tuit "Primeras imágenes del vídeo que he hecho con Madonna", el modelo español daba a conocer, en su página personal de Twitter, la noticia de su último trabajo. Todo un privilegio que añadir a un curriculum que parece no tener fin.

A pesar de que el videoclip al completo no ha sido aún publicado, las escenas subidas de tono son un hecho. En ellas podemos disfrutar de Kortajarena mostrando su lado más sensual junto a la diva y otros maromos que nada tienen que envidiarle a nuestro modelo más internacional.

Gracias a Tom Ford, Jon ha protagonizado un gran número de campañas publicitarias y debutó en la gran pantalla con un pequeño papel en la película ‘Un hombre soltero’. Aunque sus pinitos fuera del mundo de la moda no acaban ahí: el bilbaíno ha sido uno de los elegidos por el exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, para actuar como embajador en España y América Latina de una campaña de concienciación sobre el calentamiento global. ¡Si es que este chico vale para cualquier cosa!