Joe Jonas versiona el nuevo tema de Adele, Hello, vestido de Payaso

Joe Jonas ha empezado una nueva etapa musical alejada de sus hermanos y con un estilo más indie e independiente que a lo que nos tenía acostumbrados. El mediano de los Jonas Brothers tiene una nueva banda musical llamada DNCE y han decidido versionar el nuevo tema que acaba de sacar la cantante Adele, 'Hello'.

Joe y su banda han grabado el nuevo hit de la cantante británica en un vídeo que posteriormente han colgado en Youtube. En él vídeo se aprecia que además de hacer un cover con un ritmo distinto al de Adele, más lento e intimista, aparecen todos los miembros del grupo disfrazados de payasos. Así, Joe Jonas lleva una peluca típica de payaso bicolor, la cara completamente maquillada, un traje de cuadros y una gran pajarita roja.

Actualmente los chicos de DNCE se encuentran de gira con 'The Greatest Tour Ever, Tour'. La banda de Joe Jonas saltó a la fama con el tema "Cake by the Ocean". Y, ahora se han atrevido con este gran tema de Adele. ¿Crees que a la cantante le gustará la versión que han realizado? Y a ti... ¿Te gusta la nueva faceta de Joe o preferías a los Jonas Brothers?