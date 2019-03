Jennifer Lopez comparte una imagen en Instagram con el ojo morado

¿QUÉ LE HABRÁ PASADO A LA CANTANTE?

Jennifer Lopez ha sorprendido a todos sus seguidores de Instagram compartiendo un selfie con el ojo morado. La cantante ha confesado que no se trata de una pelea, sino que ha sido como consecuencia de su trabajo. No ha especificado si se trata de sus clases de boxeo para estar en forma, si ha sido preparando alguna coreografía o durante el rodaje de la serie 'Shades Of Blue', que se emite en NBC y donde interpreta a la detective Harlee Santos. No obstante y para quitar hierro al asunto, la intérprete de 'Ain't Your Mama' ha utilizado una gran cantidad de hashtag. ¿Quieres saber qué ha dicho?