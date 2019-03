Las impactantes imágenes del documental de Lady Gaga sufriendo la fibromialgia

Lady Gaga ha grabado un documental donde habla sobre la enfermedad que padece: fibromialgia. Una cinta en la que podemos ver el lado más vulnerable y personal de la cantante, quien está pasando por uno de sus peores momentos.

El tráiler de este impactante documental ya ha salido a la luz y hemos podido ver las primeras imágenes. Unas imágenes en las que vemos a una Gaga muy diferente a la mujer segura y con fuerza que vemos sobre el escenario: "Paso de estar rodeada de gente tocándome todo el día, hablándome en todo momento; al silencio total. Y toda esa gente se marchará y me quedaré sola", confesaba al borde del llanto.

En cuanto a su enfermedad, hemos podido ver como sufría rodeada de médicos mientras explicaba lo difícil que ha sido para ella poder no solo aguantar los dolores sino también los trastorno psicológicos que estos le provocan: "He tenido que aprender a llevar la paranoia, el miedo, el dolor corporal y la ansiedad", confesaba en el documental que se estrena el próximo 22 de septiembre.

Recordemos que la cantante se vio obligada a cancelar temporalmente su gira 'Gaga: Five Foot Two' debido a los dolores que sufre. Así lo comunicó con un mensaje en sus redes sociales en el que expresaba su tristeza por no poder seguir adelante con la gira, pero lo necesitaba para poder recuperarse.

Lady Gaga en el documental 'Gaga: Five Foot Two' | Netflix