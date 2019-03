La gran respuesta de Lorde a los que critican su acné

Desde que su nombre se convirtió en uno de lo más escuchados dentro del panorama musical, Lorde ha sido víctima de muchas críticas por sus problemas de acné.

Pero parece que tras muchos años soportando todo tipo de comentarios, la cantante ha querido salir en su defensa y ha lanzado una maravillosa respuesta a todos aquellos que critican sus granos.

A través de varios vídeos publicados a través de su Instagram Stories, Lorde explica: "Sinceramente, el acné da asco. Pero, ¿sabéis lo que también da asco? Cuando llevas soportándolo durante años y años, y ya has tomado todos los medicamentos y has probado todo tipo de cosas y aun así hay gente que todavía te dice: '¿Sabes qué me ha funcionado a mí? La crema hidratante".

"A todas las personas que tienen mal la piel, no una piel a la que baste poner un poco de crema hidratante, os digo: entiendo vuestro dolor. Lo vamos a conseguir, os lo prometo", concluye Lorde animando a sus followers a superar sus problemas.