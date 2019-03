La forma que tiene Demi Lovato de ligar te sorprenderá

Demi Lovato no termina de encontrar a su amor verdadero desde que terminó su relación con Joe Jonas hace 7 años. La cantante ha acudido a una aplicación de citas en línea que solo admite a famosos para acabar con su soltería.

Pero parece que la búsqueda no está siendo fácil y la exniña Disney está "completamente soltera en este momento", según ha declarado en 'The Kyle and Jackie O Show'.

Esto llega después de que se haya conocido el compromiso entre el exintegrante de los Jonas Brothers y su prometida Sophie Turner. La pareja ha compartido con sus fans una tierna instantánea del anillo de compromiso bajo la frase: "Ha dicho sí", por parte de Joe.

Tras conocer la noticia, Demi no ha tardado en trasmitirles su felicidad a través de las redes sociales: "Mi más sincera enhorabuena. Me alegro muchísimo por ambos", ha comentado en la publicación de Instagram.

Y aunque parece que a unos les va mejor en el amor que a otros, la cantante confiesa que está viviendo un increíble momento de su vida y no podría ser más feliz.