El desgarrador mensaje de despedida de la novia secreta de Avicii

El pasado 20 de abril el mundo de la música tenía que despedirse de uno de los DJs más talentosos de los últimos años, Avicci. El sueco fallecía a los 28 años tras encontrar su cuerpo sin vida en Omán.

Esta semana su familia emitía un comunicado en el que daban a entender que el músico se había quitado la vida: "No podía aguantar más. Quería encontrar la paz", rezaba parte de sus declaraciones.

Pero, parece ser que había varias parcelas de su vida más íntima que Avicii se había reservado para él, como la relación que mantenía con la modelo checa Tereza Kacerová quien ha querido despedirse de su pareja a través de sus redes sociales con un conmovedor mensaje.

"Querido Tim, he pasado los últimos días esperando despertarme, que alguien me dijera que todo era una broma, un error. Es ahora cuando me doy cuenta que nunca volveré a verte", comienza su escrito.

Para añadir: "El día que falleciste, fui a tu casa para sentirte a mi alrededor. Me relajé bajo tu ducha como durante años, y cuando salí al dormitorio, no estabas allí esperándome".

La modelo tenía un hijo con el que el Dj mantenía una gran relación. Y además, de las duras palabras que ha publicado Tereza, también ha querido mostrar algunas de las imágenes más cercanas, íntimas y familiares de su álbum más personal a través de Instagram. "Las estrellas más brillantes se queman más rápido", reza el título de la publicación en Instagram.

Por último, en la carta que su novia ha escrito confiesa también que tenían planes de futuro como aumentar la familia, relata Tereza, demostrando cómo de sólida estaba su relación: "No voy a volver a despertarme con tu cabeza en mi pecho y con la de Luka en mi hombro".