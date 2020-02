La cantante Duffy ha reaparecido. Han pasado diez años desde que la artista que triunfó con 'Mercy' decidiera apartarse del mundo de la música. Pero ahora ha querido confesar cual fue el verdadero motivo por el que tomó esta drástica decisión cuando se encontraba en la cresta del éxito.

Tal y como ella misma ha revelado a través de su Instagram junto a una foto suya en blanco y negro: "Muchos de vosotros os habéis preguntado qué me pasó, dónde me metí y por qué. Un periodista me contactó, encontró la manera de comunicarse conmigo y le conté todo el verano pasado. Fue amable y me sentí increíblemente por poder hablar, al fin".

Y así ha confesado: "La verdad es, y creedme que estoy bien y a salvo ahora, que fui violada, drogada y mantenida cautiva durante algunos días. Por supuesto que sobreviví. La recuperación tomó su tiempo. No hay una forma suave de decirlo. Pero puedo afirmar que en la última década fueron miles y miles los días que me comprometí a querer sentir la luz del sol en mi corazón nuevamente. Ahora el sol brilla".

El motivo por el que no lo ha contado antes ha sido porque "no quería mostrarle al mundo la tristeza en mis ojos. ¿Cómo puedo cantar desde el corazón si está roto?". La entrevista completa que le hizo el periodista saldrá próximamente a la luz y la propia Duffy invita a sus fans a que le envíen preguntas: "Por favor, apoyadme para hacer de esto una experiencia positiva".