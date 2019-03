Demi Lovato cuenta por qué compartió sus fotografías con celulitis

Demi Lovato sorprendía a todos sus fans hace unos días al subir una serie de fotografías en las que sin ningún pudor mostraba la celulitis y las estrías de su cuerpo. Con un inspirador mensaje en el que aseguraba que pese a las imperfecciones ama su cuerpo, Demi se convertía en todo un referente para todas las personas que, como ella, han sufrido problemas de autoestima.

Ahora en unas declaraciones para E!Online desvela por qué tomó la decisión de publicar esas fotografías. La artista cuenta que todo empezó cuando estaba viendo fotos en su móvil: "Estaba en Instagram y empecé a compararme a mí misma con esas modelos de Instagram y pensé para mí misma: "Alguien necesita enseñarle a mis fans y a todo el mundo que vea mi cuenta que lo que tú ves no siempre es real".

Después de llegar a esa conclusión Demi utilizó sus redes sociales para realzar su cuerpo y sus michelines: "Quería mostrarle al mundo que soy imperfecta, pero que eso es lo que me hace hermosa". La actriz quiere ayudara todas aquellas personas que están pasando por un momento difícil y hacerles ver que hay que pensar con gratitud y positividad. Una mentalidad que ella misma practica "a veces es muy desafiante y es realmente difícil pero es algo que me ayuda cada día y por ahora me ha funcionado", comentaba la actriz.

Demi no solo ha hablado de su cuerpo, también lo ha hecho de las dietas de las que asegura se ha visto forzada a hacer y que ha abandonado hace unos meses.