David Summers está viviendo un delicado momento de salud. Hace tan sólo unos días tuvo que ser intervenido de urgencia a causa de una peritonitis. Su repentino ingreso provocó que su legión de seguidores mostrara su preocupación por el líder de 'Hombres G', que no dudaron en enviarle sus mensajes y palabras de apoyo.

Días después, el propio artista agradecía a todo el personal médico y así tranquilizaba también a su fans diciendo: "Quiero agradecer a todo el personal médico y sanitario del HM Sanchinarro el trato y cariño recibido estos días que he estado ingresado por una peritonitis muy jodida. Con lo que tenéis encima... Muchísimas gracias''.

Ahora David ya se encuentra en su hogar: "Ya estoy en casa, aunque de reposo unos días. Muchísimas gracias a todos por vuestros mensajes, de verdad. En unos días estaré otra vez en plena forma", confesaba el cantante.

Pero si hay alguien que ha estado especialmente preocupado por él ha sido su hijo de 19 años, Daniel Summers, quien ha asegurado que hasta llegó a temer por la vida de su padre: "Gracias a Dios, mi padre se encuentra mucho mejor de su inflamación. Al principio estaba asustado por si iba a perecer. ¿Qué haría yo sin él, que me lo ha dado todo y me ha estado ayudando y cuidando durante toda mi vida? Sería una injusticia enorme. De las peores cosas que podrían pasarme si él no está conmigo. Me moriría de pena. Me dio un susto enorme". Por fortuna, tanto él como su otra hija, Marta, respiran aliviados: "Le debo a la naturaleza que el destino eligiera en haberse puesto mejor. Esta conmigo en casa, pero en reposo".

Daniel y Marta son los hijos mellizos de Summers fruto de su matrimonio con Marta Madruga, de la que se divorció en 2018 tras 30 años de relación. Poco después se comenzaba a hablar de una nueva relación por parte del músico, que aseguraba que la decisión de separarse la habían tomado mucho antes de que esa persona apareciera en su vida.