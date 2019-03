Las bonitas palabras de Ariana Grande a Mac Miller tras su ruptura

Ariana Grande y Mac Miller ponían fin a dos años de relación esta misma semana. El hecho de que la cantante acudiera sola a la Gala MET hizo que se disparasen los rumores. Unos rumores que poco después confirmaba el portal TMZ.

Nada hacía presagiar este final para la pareja, puesto que entre ellos parecía haber muy buena sintonía. Algo que, pese a la ruptura, ha quedado patente con las bonitas palabras que Ariana le ha dedicado a su ex a través de Instagram Stories: "¡Hola! Este es uno de mis mejores amigos en el mundo entero y de mis personas favoritas en el planeta, Malcolm McCormick. Lo amo eternamente y estoy muy agradecida de tenerlo en mi vida siempre de la forma que sea, independientemente de cómo nuestra relación cambie o de lo que el universo nos tenga preparados".

Y añade: "El amor incondicional no es egoísta. Es querer lo mejor para esa persona incluso si lo mejor, en un momento dado, no eres tú. No puedo esperar para seguir conociéndote y apoyándote siempre, estoy muy orgullosa de ti".