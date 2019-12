Lo comparan con Bruno Mars

El estilo de J Balvin no ha dejado nunca lugar a la indiferencia, y es que el cantante no para de sorprendernos con sus cambios de looks, especialmente en su pelo. Lo que desconocíamos hasta el momento es que el cantante de joven llevaba el pelo afro, herencia de su abuelo. ¡En el vídeo te lo mostramos, es digno de ver!