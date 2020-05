Ariana Grande sufrió un intento de asesinato. Una noticia que sale ahora a la luz gracias al portal TMZ pero cuyos hechos sucedieron el pasado 14 de marzo.

Al parecer los vecinos de la cantante vieron a un hombre cerca de su casa hablando solo, algo que les pareció muy extraño, por lo que decidieron llamar a la policía. En aquel momento Ariana no se encontraba en la vivienda porque había salido, pero su madre sí.

Cuando finalmente la policía llegó encontraron en la casa una mochila con varias notas del admirador, entre ellas se podían leer algunas en la que mostraba su intención de hacerle daño a la artista.

"En ellas expresaba el deseo y la amenaza de asesinar a mi hija", ha revelado la madre de Ariana a E!News. Una información de la que se ha tenido conocimiento ahora que ha salido la sentencia para este acosador, que tendrá que mantener una distancia de no menos de 100 metros de la cantante durante cinco años y no ponerse en contacto con ella bajo ningún concepto.

Algo que no ha gustado nada a los fans de Ariana, que consideran leve la sentencia. Incluso la madre de la cantante ha mostrado también su disconformidad: "Temo por mi seguridad y la seguridad de mi hija”, y añade: “Como resultado de las acciones de este señor he sufrido y sigo sufriendo angustia emocional. Me temo que volverá a mi casa en el futuro".

Seguro que te interesa...

La foto de una Ariana Grande totalmente irreconocible con pelo rizado y sin coleta