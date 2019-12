Alejandro Sanz fue a divertirse a 'El Hormiguero' junto a Pablo Motos. El cantante lleva un año imparable en lo que a su carrera profesional se refiere, y en el plano sentimental también, ya que en verano se separaba de Raquel Perera y poco después comenzaba una relación junto a la artista cubana Rachel Valdés.

Durante su paso por el programa, habló de su próxima estrella en el Paseo de la Fama así como de una posible colaboración con Rosalía: "No ha salido algo concreto pero se ha hablado. Lo haremos cuando ella decida".

Pero lo que más sorprendió durante su entrevista fue que confesara quién es la persona que no puede faltar en su vida, que no es otra que su guía espiritual. Y es que según sus palabras, necesita conversar con él antes de salir al escenario para estar relajado y poder dar todo de sí ante su público: "No dejo nada al azar".

