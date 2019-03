Adele canta en el 'carpool Karaoke' de James Corden

Un nuevo invitado se ha subido al 'carpool Karaoke' de James Corden: Adele. A comienzos de semana el presentador británico James Corden publicaba un adelanto en el que presentaba la visita de Adele a su programa 'Late Late Show'. Pues bien, por fin tenemos el vídeo de la cantante al completo.

Además de protagonizar su ya míticos temas como 'Hello', 'Rolling in the deep'… Adele se atrevió a entonar junto a Corden el 'Wannabe' de las Spice Girls, o 'Monster' de la rapera Nicki Minaj. Y no solo eso, sino que entre canción y canción, el presentador tuvo tiempo para alabar el nuevo look de la artista.

Un coche muy divertido y con mucho ritmo por el que han pasado cantantes como Justin Bieber, Mariah Carey, One Direction… El vídeo de Adele ha arrasado en YouTube y ya cuenta con millones de reproducciones. Y es que como Adele no hay dos.