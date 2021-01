El impresionante vestido de Ana Fernández en los Premios Forqué del que todos hablan

Este sábado se han celebrado los primeros galardones de 2021 y, además, los primeros también desde que se declaró la pandemia por covid 19. Aunque los Premios Forqué se han celebrado con muchas medidas de seguridad debido al coronavirus, pero se han podido realizar con público y con una preciosa alfombra roja.

Por ella han pasado muchos rostros conocidos de nuestro país, como Mario Casas, Javier Calvo y Javier Ambrossi, Belén Cuesta, Elena Furiase y Ana Fernández, entre muchos otros.

Y ha sido precisamente esta última la que ha llamado la atención a todos los allí presentes, tanto invitados como periodistas, por su impresionante vestido. En esta ocasión la que fuera protagonista de 'Los Protegidos' ha escogido un vestido estampado en palabra de honor que desplegaba aires frescos.

Pero esto no es todo, también ha sorprendido su make up. La actriz ha completado el look con una coleta baja ladeada y un precioso maquillaje realizado con productor de Dior, tal y como ha revelado su estilista en redes sociales Gabriel Llano.

