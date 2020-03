Chenoa decidió que la cuarentena era un buen momento para cortarse el pelo a sí misma en casa. Así que ni corta ni perezosa cogió las tijeras y durante un directo con sus fans empezó con la tarea.

La cosa pintaba bien pero, como ella misma demostró, por delante parecía que no estaba mal, pero por detrás se dejó un enorme trasquilón: "No ha sido buena idea", manifestaba la artista, y añadía: "Os estáis riendo de mi corte de pelo. No me lo quiero volver a hacer, porque ya me lo he hecho mal. Si cojo otra vez las tijeras...".

Pero ni corta ni perezosa cogía de nuevo las tijeras y remataba la faena. Lo cierto es que logró arreglar el trasquilón, pero sacó una moraleja bastante clara de esta experiencia: "No os cortéis el pelo en casa".

