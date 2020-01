Carmen Lomana publicaba en su perfil de Twitter una imagen desde el portal de su casa con el que saludaba a sus seguidores y en el que podíamos verla con un nuevo abrigo de piel.

Junto a la foto, la socialité comentaba: "Hay que empezar el año sin perder las buenas costumbres. Hoy toca la típica foto de escalera que os gusta. Hace frío y estreno un precioso abrigo que me ha enviado Nomadi Deluxe. Piel natural porque soy ecológica. No debemos ponernos sintéticos que contaminan muchísimo y no son biodegradables".

Sus desafortunadas palabras le han valido un aluvión de críticas e insultos que rápidamente le han convertido en trending topic. Y es que han sido muchísimos los usuarios que se han mostrado indignados por su razonamiento y así se lo han hecho saber, ya que Twitter se ha convertido en un auténtico hervidero en el que se pueden leer comentarios desde lo patética que es a otros que ironizan sobre su post para ridiculizarla.

