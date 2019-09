TENDENCIAS EN COLORACIÓN DEL CABELLO

No me digas que con la llegada del otoño no tienes en mente darle un giro de color a tu pelo. Apetece lucir un nuevo look, más arriesgado o más sutil, pero que nos aporte un aire renovado y lleno de energía. Pues prepárate para dejarte llevar por las novedades que vienen y que querrás llevar en tu pelo.