Aunque durante estos años Sofia Richie y Scott Disick han intentado mantener una relación muy discreta, parece que últimamente la pareja se está mostrando más abierta que nunca…

Y es que si hace días Sofia Richie publicaba su primer beso con Scott en redes, ahora ha concedido una entrevista para Cosmopolitan donde habla por primera vez de su relación con Scott, con quien tiene una diferencia de edad de 15 años.

Una entrevista donde Sofia abre su corazón y confiesa que a pesar de las muchas críticas y especulaciones que ha habido durante su relación estos años, a ella no le importan lo que digan porque está feliz: "No me importa lo que piense la gente. No me molesta porque estoy muy feliz".

Además, Sofia habla sobre cómo está intentando convertirse en actriz, y habla abiertamente sobre los problemas de ansiedad que sufría anteriormente: "Fueron ataques de pánico de cero a cien provocados por cosas estúpidas, como no tener una botella de agua en el automóvil o quedarse atascada en el tráfico". Un problema que según confiesa ya ha conseguido superar.

