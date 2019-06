La advertencia que le hizo Scott Disick a Sofia Richie sobre su ex Kourtney Kardashian

Aunque Scott Disick y Sofia Richie intentan mantener una relación de lo más discreta completamente alejada de los rumores y habladurías, lo cierto es que mucho les ha costado encontrar esta estabilidad y saber cómo llevar su relación.

Fueron muchos los que al principio apostaron muy poco por el amor de Sofia y Scott, pero parece que estaban equivocados, y es que tras muchas conversaciones y advertencias, Scott y Sofia disfrutan de un amor tranquilo y de lo más estable.

Unos principios que fueron de lo más complicados, y es que según revela una fuente en exclusiva al portal de noticias HollywoodLife.com, Scott le hizo entender a Sofia que tenía que respetar la relación de cercanía que mantiene con su ex, y madre de sus tres hijos, Kourtney Kardashian. Y aunque a Sofia le costó asimilarlo, parece que ahora lo lleva de maravilla e incluso ya se han ido todos juntos de vacaciones, como hicieron hace unos meses cuando viajaron en familia a Finlandia.

Kourtney Kardashian y Scott Disick junto a sus hijos | Gtres

"Cuando Sofía se comenzó a estar con Scott, Scott lo explicó todo sobre su ex y los niños y las Kardashians y la forma en que funciona su dinámica. Son muy familiares y Sofia respeta eso. Es una de las muchas razones por las que Scott y Sofia están tan bien juntos", cuenta en exclusiva dicha fuente al portal.

