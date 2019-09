No se ha cortado

Hay quienes no pierden el tiempo, y hablamos por Lindsay Lohan, quien no ha dudado ni un solo momento en tirarle la caña a Liam Hemsworth tras hacerse público su divorcio de Miley Cyrus. La actriz le ha invitado directamente a una cita a través de un comentario en Instagram a la que no sabemos si Liam ha accedido… ¿Qué opinará Miley de todo esto?