Miley Cyrus y Liam Hemsworth se han separado. La pareja se conoció en el set de rodaje de la película 'La última canción' y se casó el pasado mes de diciembre en una boda secreta en casa de la artista.

Y no, no son rumores. Ha sido el propio agente de la cantante el que ha mandado un comunicado a la revista People (que puedes encontrar en el vídeo) explicando los motivos de esta separación. Por su parte, el actor no ha ofrecido ninguna declaración.

Muchos de los seguidores de la cantante estadounidense se han dado cuenta gracias a sus fotografías de Instagram de que ya no lleva puesto su anillo de casada. Como hay que recordar, no solo han estado ocho meses casados, sino que también mantuvieron una relación durante los años 2010 y 2013 y la más reciente, que ha durado tres años.

En esta última etapa de su romance, no hemos parado de ver a Miley y Liam juntos en numerosos eventos públicos y compartían su amor en sus redes sociales.

