Liam Hemsworth no quiere perder más el tiempo, y no ha tardado en interponer la demanda de divorcio contra su ex, Miley Cyrus, alegando "diferencias irreconciliables".

Además, quiere que todo vaya como es debido, por lo que ha recurrido a una de las mejores abogadas en este asunto, Laura Wasser, conocida en Hollywood como 'la reina de los divorcios'. Esta abogada ha sido calificada por el Hollywood Reporter como una de las cien abogadas más poderosas del mundo. Y es que según los honorarios que cobra, queda claro que Liam no piensa escatimar en gastos a la hora de zanjar de una vez por todas el matrimonio con su ex, ya que el asesoramiento legal de esta abogada tiene un coste nada más y nada menos que de unos 800 euros la hora.

Por manos de la reina de los divorcios en Hollywood ya han pasado otras celebrities como Angelina Jolie, Heidi Klum, Ashton Kutcher, Britney Spears, Johnny Deep o Kim Kardashian. De hecho, de lejos es sabida la larga negociación que Wasser llevó entre Jolie y Pitt durante su proceso de divorcio, aunque finalmente Angelina terminara prescindiendo de forma brusca de sus servicios.

¿Cómo se habrá tomado Miley este nuevo golpe de Liam?

