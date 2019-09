El drama entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth sigue acaparando portadas, y es que mientras ella está de lo más feliz presumiendo de su nueva novia, Kaitlynn Carter, Liam ha preferido lamerse las heridas alejado de todo el foco mediático, concretamente en compañía de su hermano Chris y su cuñada Elsa Pataky.

Sin embargo, a pesar de que ha sido el actor quien ha interpuesto la demanda de divorcio, recurriendo nada más y nada menos que a la reina de los divorcios, resulta que fue Miley la que dio la estocada final a su relación. Y es que según han revelado fuentes cercanas a la pareja a la revista Page Six, Liam seguía luchando por su matrimonio cuando descubrió en redes sociales el comunicado del representante de la estrella Disney anunciado el fin de su relación. Y no solo eso, sino que Miley no tardó en dejarse fotografiar en actitud más que cariñosa con su actual pareja.

Sin duda, ahora se entiende la reacción que tuvo Liam, y su intención de huir de todo y de todos, ya que la traición por parte de su ex fue brutal.

