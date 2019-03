La aparatosa caída de Kendall Jenner que se ha hecho viral

LA MODELO SE CAE AL SUELO CON LA BICICLETA

Kendall Jenner ha mostrado su lado más torpe delante de las cámaras al caerse con una bicicleta al suelo mientras grababan un nuevo capítulo de 'Keeping up with the Kardashian'. Su hermanastra Kholé ha querido que sus seguidores no se perdieran esta caída. Tan solo minutos después de colgarla, el vídeo ya se había convertido en viral.