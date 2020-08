Kylie Jenner muestra la diferencia de su cara con y sin maquillaje

Kylie Jenner ha realizado una acción de lo más publicitaria para su marca. No se sabe si fue con esa intención pero, la empresaria ha compartido con todos a través de las redes el antes y el después de cómo se ve su rostro utilizando el maquillaje de su marca.

El resultado es increíble, la modelo parece otra persona en la publicación que tantos comentarios ha generado: "Siempre bella", le comentaba uno de sus followers.

La realidad es que Kylie no solo debe esa belleza a la genética Kardashian... La menor de las hermanas ha visitado alguna que otra vez al cirujano de confianza de la familia y el resultado ha sido asombroso si comparamos su imagen con la que tenía hace años y que tantas veces hemos visto en su famoso reality, 'Keeping up with the Kardashians'.

