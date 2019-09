El amor de Kristen Stewart y Robert Pattinson fue un sueño hecho realidad para cualquier fan, y es que la relación de Bella Swan y el vampiro Edward Cullen traspasó las pantallas de forma épica. Sin embargo, no era oro todo lo que relucía, y es que a pesar de representar a la perfección el papel de pareja ideal, en el fondo los actores sentían una gran presión, algo que ya han afirmado en más de una ocasión.

En esta ocasión, ha sido Kristen quien ha querido abrir su corazón y ha desvelado ciertos detalles sobre su relación con Robert en la revista Harper's Bazaar: "Cuando Rob y yo estuvimos juntos, no tuvimos un ejemplo a seguir. Nos quitaron tanto que, en aras de controlar al menos un aspecto de nuestra relación, decidimos no contar nada acerca de nosotros. No, porque eso era solo nuestro asunto".

Y es que la joven había asegurado que era tanta la gente que quería que estuviesen juntos, que su relación se terminó transformando en un producto y sentían una gran presión, un tremendo error según la actriz. "Aquello ya no llegó a ser la vida real, sino que fue una situación asquerosa debido a que no quería esconder quién era ni lo que hacía con mi vida".

Esta no es la primera vez que Kristen habla sobre su ex, y es que a pesar de que ha pasado mucho tiempo y cada uno ha rehecho su vida, ahora les une una gran amistad y ella solo tiene buenas palabras hacia él.

