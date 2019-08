Kourtney Kardashian se ha convertido en la oveja negra de la familia Kardashian, y no porque no le guste destacar o llamar la atención tanto como a sus hermanas (algo que todas parecen llevar en los genes), sino por su faceta de emprendedora. La mayor del clan no ha encontrado todavía una línea de negocio en la que centrar todo su esfuerzo y dedicación, algo que sí han hecho el resto de sus hermanas.

Algo, que a priori no le supone ningún problema, ya que económicamente no puede quejarse, pero que ha hecho que algunos de sus seguidores la tachen de 'vaga'.

Teniendo en cuenta que su hermana Kylie Jenner, la menor del clan, ha conseguido con tan solo 22 años convertirse en una de las jóvenes más ricas del mundo, lo cierto es que Kourtney tiene el tiene el listón un poco alto. Por no hablar de Kim, cuyo nombre es sinónimo de éxito y fortuna, sea en el ámbito que sea (recordemos que la líder de las Kardashian ya ha sacado su propia línea de cosméticos, de ropa e incluso de perfumes).

Sin embargo, el poderío económico de sus hermanas no es un tema que le quite el sueño a la ex de Scott Disick, según ella misma se ha encargado de recalcar. Y es que cuando un usuario de Instagram le ha recriminado 'lo poco que trabaja' tras ver su última publicación (en la que aparece jugando al golf en Idaho), Kourtney no ha dudado en responderle de forma contundente.

"Kourtney, por cosas como esta es por las que la gente dice que no eres muy trabajadora", escribía el seguidor en cuestión. Algo, ante lo que la hija de Kris Jenner no dudaba en objetar: "Todos tenemos nuestras prioridades vitales. Y las mías son crear recuerdos junto a mis hijos y la maravillosa gente que me rodea mientras vivo mi vida al máximo".

Sin duda, un zasca de lo más épico que seguro le ha servido para acallar las críticas respecto a este tema.