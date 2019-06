OJ Simpson se pronuncia por fin sobre los rumores de la paternidad de Khloé Kardashian

unos rumores que llevan años persiguiendo a khloé

Los rumores en torno a la paternidad de Khloé Kardashian siempre han estado en el aire, de hecho, en una de las temporadas de su famoso programa 'Keeping Up with the Kardashians' Khloé llegó a someterse a una prueba de ADN. Pues bien, OJ Simpson, al que llevan años señalando como el padre biológico de Khloé, e íntimo amigo de Robert Kardashian, por fin ha decidido dar su punto de vista al respecto y se ha pronunciado por primera vez sobre estas especulaciones.