Keanu Reeves habla por primera vez sobre su matrimonio con Winona Ryder

Winona Ryder hizo una revelación inesperada en agosto que dejó a todos sus seguidores con la boca abierta. Supuestamente ella y Keanu Reeves llevan más de 25 años casados y, más exactamente, desde que se rodó la película 'Drácula' de Francis Ford Coppola. Pero ante esta noticia, el actor todavía no se había pronunciado, hasta hace unos días.

Ryder y Reeves fueron casados por un cura rumano real en la escena de la boda que protagonizaron sus personajes en la película 'Drácula'. Días después de la confesión de Winona, el director de la película se pronunció: "Rodamos el máster y (el cura) hizo todo lo que tenía que hacer, así que yo creo que están casados".

Ahora Keanu ha hablado, en una entrevista para 'The Talk', sobre lo que piensa de este matrimonio ficticio y a la vez real: "Alguna vez me llega un mensaje suyo que dice, 'Hola, marido'. No la creía del todo, pero luego Francis Ford Coppola, el director de Drácula, contactó con Winona y dijo públicamente que sí, que eso ocurrió de verdad, que el cura hizo una ceremonia completa y que Winona y yo nos casamos".

Sin embargo, no es la primera película ni la última que hicieron, ya que también se cruzaron en 'A Scanner Darkly', 'La vida privada de Pippa Lee' y 'La boda de mi ex'. Desde entonces ambos han mantenido una relación muy cercana, y son muchos los que creen que hacen "muy buena pareja".