Durante la noche de los Oscar

Si algo caracteriza a las estrellas de 'Keeping Up With The Kardashian' es su inminente capacidad para llamar la atención de los medios, y así ocurrió la noche de los Oscar... Durante la arter party de los Oscar organizado por Beyoncé y Jay-Z, las famosísimas hermanas se vieron envueltas en un nuevo drama familiar, y así lo hemos podido comprobar a través de los envenenados mensajes que se han lanzado Khloé y Kourtney Kardashian.