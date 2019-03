Las Kardashian, Gigi Hadid y Kendall Jenner se reúnen para celebrar la graduación de Kylie Jenner

Las chicas se hicieron fotos en un fotomatón de la fiesta

La familia Kardashian-Jener sigue más unida que nunca, pese a diferentes episodios que han sufrido, y así lo han demostrado una vez más. La familia protagonista del reality ‘Keeping Up With The Kardashians’ ha dado un fiestón para celebrar la graduación de Kylie Jenner, que a sus 17 años ya ha acabado el instituto. Así que las hermanas Jenner y las hermanas Kardashian se reunieron en su casa con amigos para celebrar este día. Muchas fotos y muchas risas es lo que hemos podido ver de este día que, seguro, será inolvidable para la pequeña de las Jenner.