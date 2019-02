El motivo por el que Jordyn Woods tendrá mucho cuidado a la hora de hablar de su escándalo con Tristan Thompson

Después de revelarse el día y el programa en el que Jordyn Woods romperá su silencio y hablará sobre todo el escándalo de Tristan Thompson (que será el próximo 1 de marzo en el programa de Facebook de Jada Pinkett, la mujer de Will Smith, 'Red Table Talk'), parece que la ex mejor amiga de Kylie Jenner va a tener que tener mucho cuidado con lo que dice.

Según publica, después de haber salido en cuatro temporadas del famoso programa familiar 'Keeping Up With The Kardashians' y tras los muchos meses que ha vivido en la mansión de Kylie, la familia Kardashian le hizo firmar a Jordyn un contrato de confidencialidad. Por lo que las famosas hermanas podrían meter a Jordyn en un lío y demandarla por una millonada.