Jennifer Aniston acaba de cumplir 50 años y se encuentra en una de las mejores etapas de su vida. Y es que a pesar de haberse divorciado por segunda vez, en esta ocasión de Justin Theroux; durante los últimos meses la intérprete ha estado rodeada de rumores sobre un posible acercamiento con su exmarido, el famoso actor Brad Pitt.

Pero Jennifer Aniston pasa de todas las especulaciones y así lo ha demostrado en la entrevista que ha concedido a InStyle. Un reportaje donde la actriz se muestra feliz y encantada con la etapa que está viviendo recién cumplidos los 50: "Los cincuenta fue la primera vez que pensé, 'Vaya, ese número'. No sé qué pasa porque yo no me siento diferente en absoluto. Nada se está apagando de ninguna forma. Me siento físicamente increíble, así que es raro ser telegrafiada de repente de una forma que es un poco como, 'Estás increíble para la edad que tienes'. Creo que necesitamos establecer cierto decoro en torno a ese debate y esa verborrea".

Pero Jenn lo confiesa, aunque físicamente se encuentra estupenda, hay una parte de su cuerpo que no veremos envejecer: su pelo, y es que Jennifer Aniston lo ha dicho alto y claro no quiere canas en su envidiable melena: "No voy a mentir. No quiero tener el pelo canoso".

La intérprete también se pronuncia sobre el empoderamiento femenino: "A las mujeres nunca les habían permitido tener poder. Siento que hoy en día el poder es sexy, así como la inteligencia y cómo de capaces y creativas pueden ser las mujeres".

Eso sí, sobre cómo se encuentra su estado sentimental Jennifer Aniston no ha soltado prenda. ¿La veremos pronto de nuevo enamorada? ¿Será otra vez de un actor?

