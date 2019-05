Las terribles consecuencias que Jenelle Evans, de 'Teen Mom', ha sufrido después de que su marido matara a su perro

Jenelle Evans, de 'Teen Mom 2', ha sido la principal perjudicada después de que su marido, David Eason, matara de un disparo al perro de la familia. En el vídeo que vio la luz hace tan sólo unos días, se veía como el buldog francés y la pequeña de dos años estaban juntos en el sofá jugueteando cuando la mascota agrede a la niña.

Acto seguido, David se lanza a por el perro y, supuestamente, lo sacó al porche de su casa donde lo golpeó para después llevarlo al bosque y matarlo de un disparo. La propia Janelle se despedía de la mascota confirmando que su marido había matado al cachorro y admitiendo que estaba siendo un momento difícil para ella.

Pues bien, después de lo sucedido MTV ha decidido terminar su contrato con la joven estrella televisiva y ya no grabará más episodios con ella. Tal y como la cadena comunicó a su representante ya no trabajarán más con Jenelle, y con respecto a David, ya terminaron su contrato en 2018 después de los comentarios homófobos de este, a lo que se ha sumado este trágico suceso que, según MTV, ha supuesto la gota que colmara el vaso, ya que consideran que Eason suele perder los papeles muy a menudo y no quieren seguir participando en lo que consideran un desastre inminente, tal y como informa el portal TMZ.