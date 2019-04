Lo que ha aprendido Hilaria Baldwin de su aborto involuntario

Desde que supo que estaba de nuevo embarazada Hilaria Baldwin ha compartido con todos sus seguidores los problemas que estaba teniendo, y es que tras anunciar que posiblemente perdería al bebé, días después, la mujer del actor Alec Baldwin anunció la triste noticia: había perdido a su bebé como predijo.

Unas semanas complicadas donde la mallorquina se ha rodeado del amor y cariño de su familia.

Ahora, con las fuerzas un poco más recuperadas, Hilaria ha querido compartir con todos sus seguidores los aspectos positivos que ha extraído de toda esta terrible experiencia.

"Obviamente no estoy feliz de que esto me haya pasado a mí, pero creo que de una situación negativa hubo una positiva. La razón por la que lo compartí fue lo que todos vieron en los resultados... Especialmente, ha sido una experiencia muy mágica mis otras cuatro veces en las que, por supuesto, el embarazo no es muy fácil, pero en el gran esquema de las cosas, en comparación con esto, siempre recibía buenas noticias cuando acudía al médico. Fue diferente no recibir las buenas noticias, eso es algo con lo que tuve que hacer las paces. De alguna manera, creo que esta alma entró para iniciar una conversación muy curativa para la gente y por eso siempre estoy agradecida de que esta pequeña alma estuvo con nosotros por un tiempo, durante algunas semanas", recoge parte del texto que ha compartido Hilaria.