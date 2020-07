Elsa Pataky pide auxilio tras quedar atrapada en su coche por las fuertes lluvias en Australia

Elsa Pataky y Chris Hemsworth viven felizmente casados en Australia. Ambos comparten fotos habitualmente de lo idílica que es su vida en el país al otro lado del mundo. El matrimonio vive junto a sus hijos en una casa cerca de la playa en lo alto de la colina. Es por esto que en ocasiones también hacen partícipes a sus seguidores de los animales invitados con los que tienen que lidiar.

El matrimonio ha decidido ir de vacaciones por el país con un grupo de amigos y sus hijos y a Elsa le ha ocurrido algo inesperado. Debido a las fuertes lluvias e inundaciones que estaban pasando por la ciudad, la actriz ha quedado atrapada en el coche al querer cruzar un río que se estaba inundando teniendo que pedir ayuda a los amigos para poder salir.

En redes no solo ha grabado todo lo sucedido, como se puede ver en el video, si no que también ha mostrado como mantiene la calma y la serenidad en situaciones de riesgo como la que ha vivido; "¿Demasiado optimista?, tenía muy claro que podía pasar, ayuda, estoy atrapada". La actriz también mostraba su lado más irónico para no preocupar más a sus seguidores "Genial Elsa, genial". Poco después los amigos del matrimonio conseguían rescatar a la actriz con éxito.

