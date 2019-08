Lena Dunham acaba de desatar una gran polémica casi sin buscarlo, y es que la actriz se ha atrevido a robarle un beso al mismísimo Brad Pitt. Todo ha ocurrido durante el estreno de la película 'Once Upon A Time In Hollywood' en Londres, cinta en la que ambos actores comparten pantalla y gracias a la cual se han hecho muy amigos.

Hasta ahí todo muy normal, sin embargo, en cierto momento de la alfombra roja, a Lena le pareció una buena idea darle un beso a Pitt, un gesto que sorprendió al actor y que dio lugar a un momento de lo más incómodo, pues según lo que captaron las cámaras, la actriz se lanzó a besarle en la boca y en el último momento el ex de Angelina Jolie se apartó.

Unas imágenes que ya se han hecho virales, creando así una gran controversia, y es que hay quienes han llegado a tachar a Lena de depredadora sexual."¿Podemos hablar de la horrible persona que es Lena Dunham? Literalmente intentó besar con lengua a alguien que claramente no quería. Necesita aprender cuándo apartarse de la gente y respetar su espacio. Estoy tan asqueada por esto", escribía una usuaria de Twitter indignada.

"Vale, así que Lena Dunham ha hecho esto, ¿no? Intentar besar a alguien sin su consentimiento es definitivamente un intento de asalto sexual y además lo hizo con Brad Pitt", opinaba otra.

La polémica está servida, y es que la impulsividad parece haberle salido cara a Dunham, quien ha conseguido estar en boca de todo el mundo.

Lena Dunham | Gtres

Seguro que te interesa...

El verdadero motivo por el que Brad Pitt no acudió a la fiesta de cumpleaños de Shiloh