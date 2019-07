Ariel Winter acaba de hacer una confesión bastante dura, y es que la joven ha revelado que se arrepiente de haber llegado a contestar algunos de los comentarios que sus 'haters' le han dejado.

La joven, a la que hace muy poco se la vio comprando alcohol en un supermercado con motivo de la celebración del 4 de julio, ha manifestado en una entrevista para Us Weekly que "quería responder positivamente a la gente porque siento que algo no debe ir bien en tu vida si eres capaz de sentarte frente a un ordenador y escribir esa clase de cosas". Sin embargo, la propia actriz de 'Modern Family' ha reconocido que ha tenido momentos en que ha perdido los nervios y ha sido incapaz de controlarse a la hora de responderles. Algo de lo que se arrepiente. "He tenido esos momentos en los que he respondido y me he arrepentido de ello, no siempre, pero en algunas ocasiones lo he lamentado", ha explicado.

De hecho, según ha llegado a afirmar, hay quienes incluso le han reprochado que responde más a los comentarios negativos que a los positivos. Sin embargo, ella misma considera que no era consciente de que lo estaba haciendo, ya que piensa que los comentarios negativos afectan más que los positivos.

A pesar de esto, Ariel está enfocada por completo en su carrera como actriz, donde dentro muy poco comenzará a grabar la onceava temporada de la serie que le ha dado el éxito, 'Modern Family', y además, no puede ser más feliz junto a su novio, Levi Meadon, por lo que los comentarios negativos quedan siempre en un segundo plano.

